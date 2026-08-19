Geron Aktie

Geron für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 902213 / ISIN: US3741631036

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnende Geron-Anlage? 19.08.2026 16:03:56

NASDAQ Composite Index-Wert Geron-Aktie: So viel hätte eine Investition in Geron von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Geron-Aktien gewesen.

Am 19.08.2025 wurde das Geron-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 1,43 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 699,301 Geron-Aktien im Depot. Die gehaltenen Geron-Anteile wären am 18.08.2026 1 069,93 USD wert, da der Schlussstand 1,53 USD betrug. Das entspricht einem Anstieg um 6,99 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Geron belief sich zuletzt auf 988,16 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Geron Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu Geron Corp.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Geron Corp. 1,34 0,07% Geron Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:52 Ackman-Depot: Diese vier Aktien sind neu - Alphabet nicht mehr dabei
11:29 George Soros baut sein Depot um: Salesforce-Aktie fliegt raus - Tech-Sektor angepasst
19.08.26 Nach Buffett: So sah das Aktienportfolio von Berkshire Hathaway im 2. Quartal aus
16.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 33
16.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 33: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX kaum verändert -- DAX rutscht unter 25.000-Punkte-Marke -- Börsen in Fernost letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt tendiert seitwärts. Der deutsche Leitindex fällt derweil zurück. Die asiatischen Märkte verbuchten am Donnerstag Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen