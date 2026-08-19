Geron Aktie
WKN: 902213 / ISIN: US3741631036
|Lohnende Geron-Anlage?
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19.08.2026 16:03:56
NASDAQ Composite Index-Wert Geron-Aktie: So viel hätte eine Investition in Geron von vor einem Jahr abgeworfen
Am 19.08.2025 wurde das Geron-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 1,43 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 699,301 Geron-Aktien im Depot. Die gehaltenen Geron-Anteile wären am 18.08.2026 1 069,93 USD wert, da der Schlussstand 1,53 USD betrug. Das entspricht einem Anstieg um 6,99 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Geron belief sich zuletzt auf 988,16 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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