NASDAQ Composite Index-Wert Geron-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Geron-Investment von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Geron-Aktien gewesen.

Am 13.05.2021 wurde die Geron-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Geron-Anteile an diesem Tag bei 1,34 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Geron-Aktie investiert hätte, hätte er nun 7 462,687 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 447,76 USD, da sich der Wert eines Geron-Papiers am 12.05.2026 auf 1,40 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 4,48 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte Geron einen Börsenwert von 891,03 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at