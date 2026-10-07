Geron Aktie
WKN: 902213 / ISIN: US3741631036
|Frühes Investment
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07.10.2026 16:03:41
NASDAQ Composite Index-Wert Geron-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Geron von vor 10 Jahren verloren
Das Geron-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 2,29 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4 366,812 Geron-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 5 283,84 USD, da sich der Wert einer Geron-Aktie am 06.10.2026 auf 1,21 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 47,16 Prozent vermindert.
Die Marktkapitalisierung von Geron bezifferte sich zuletzt auf 774,48 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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