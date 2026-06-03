Geron Aktie

Geron für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 902213 / ISIN: US3741631036

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Geron-Anlage 03.06.2026 16:04:19

NASDAQ Composite Index-Wert Geron-Aktie: So viel Verlust hätte ein Geron-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Geron-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Geron-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand das Geron-Papier letztlich bei 3,60 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Geron-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2 777,778 Geron-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 02.06.2026 auf 1,17 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 250,00 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 67,50 Prozent.

Der Marktwert von Geron betrug jüngst 775,31 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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