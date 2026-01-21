Geron Aktie

Geron für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 902213 / ISIN: US3741631036

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Anlage 21.01.2026 16:04:38

NASDAQ Composite Index-Wert Geron-Aktie: So viel Verlust hätte ein Geron-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Geron-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 21.01.2021 wurde das Geron-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Geron-Papier an diesem Tag 1,67 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 598,802 Geron-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Geron-Aktie auf 1,30 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 778,44 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 22,16 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Geron belief sich zuletzt auf 836,89 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Geron Corp.

mehr Nachrichten