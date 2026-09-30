Geron Aktie
WKN: 902213 / ISIN: US3741631036
|Lohnendes Geron-Investment?
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30.09.2026 16:03:40
NASDAQ Composite Index-Wert Geron-Aktie: So viel Verlust hätte ein Geron-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurde das Geron-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Geron-Anteile an diesem Tag 1,37 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 729,927 Geron-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Geron-Papiers auf 1,24 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 905,11 USD wert. Damit wäre die Investition 9,49 Prozent weniger wert.
Jüngst verzeichnete Geron eine Marktkapitalisierung von 803,59 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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