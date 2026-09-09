Geron Aktie
WKN: 902213 / ISIN: US3741631036
|Geron-Performance
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09.09.2026 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Wert Geron-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Geron von vor 10 Jahren eingebracht
Am 09.09.2016 wurden Geron-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 2,86 USD wert. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 USD in die Geron-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 349,650 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 527,97 USD, da sich der Wert eines Geron-Anteils am 08.09.2026 auf 1,51 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 47,20 Prozent gleich.
Der Geron-Wert an der Börse wurde auf 1,01 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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