NASDAQ Composite Index-Wert Geron-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Geron von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Geron gewesen.

Am 09.09.2016 wurden Geron-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 2,86 USD wert. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 USD in die Geron-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 349,650 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 527,97 USD, da sich der Wert eines Geron-Anteils am 08.09.2026 auf 1,51 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 47,20 Prozent gleich.

Der Geron-Wert an der Börse wurde auf 1,01 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at