NASDAQ Composite Index-Wert Geron-Aktie: So viel Verlust hätte eine Geron-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Geron-Investment gewesen.

Geron-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS feiertags-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Geron-Aktie bei 2,86 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 349,650 Geron-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 527,97 USD, da sich der Wert eines Geron-Papiers am 24.03.2026 auf 1,51 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 47,20 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von Geron belief sich jüngst auf 966,22 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at