NASDAQ Composite Index-Wert Geron-Aktie: So viel Verlust hätte eine Geron-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Geron-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Am 18.02.2021 wurde die Geron-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 1,93 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 5 181,347 Geron-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 1,80 USD gerechnet, wäre die Investition nun 9 326,42 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 6,74 Prozent eingebüßt.

Geron war somit zuletzt am Markt 1,05 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at