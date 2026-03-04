NASDAQ Composite Index-Wert Geron-Aktie: So viel Verlust hätte eine Geron-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Geron-Aktien verlieren können.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Geron-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Geron-Papier an diesem Tag 1,66 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Geron-Papier investiert hätte, befänden sich nun 602,410 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 867,47 USD, da sich der Wert eines Geron-Anteils am 03.03.2026 auf 1,44 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 13,25 Prozent abgenommen.

Alle Geron-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 992,76 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at