Geron Aktie
WKN: 902213 / ISIN: US3741631036
|Lukratives Geron-Investment?
|
04.03.2026 16:04:15
NASDAQ Composite Index-Wert Geron-Aktie: So viel Verlust hätte eine Geron-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Geron-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Geron-Papier an diesem Tag 1,66 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Geron-Papier investiert hätte, befänden sich nun 602,410 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 867,47 USD, da sich der Wert eines Geron-Anteils am 03.03.2026 auf 1,44 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 13,25 Prozent abgenommen.
Alle Geron-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 992,76 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Geron Corp.
Aktien in diesem Artikel
|Geron Corp.
|1,28
|2,04%