WKN: 902213 / ISIN: US3741631036

Frühes Investment 11.03.2026 16:04:08

NASDAQ Composite Index-Wert Geron-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Geron von vor 3 Jahren angefallen

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Geron-Einstiegs gewesen.

Am 11.03.2023 wurden Geron-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 2,57 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 USD in die Geron-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3 891,051 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 1,63 USD gerechnet, wäre die Investition nun 6 342,41 USD wert. Mit einer Performance von -36,58 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Geron eine Börsenbewertung in Höhe von 1,04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

