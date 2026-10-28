NASDAQ Composite Index-Wert Geron-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Geron von vor 5 Jahren angefallen

Wer vor Jahren in Geron-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Vor 5 Jahren wurden Geron-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Geron-Anteile bei 1,57 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6 369,427 Geron-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 7 324,84 USD, da sich der Wert einer Geron-Aktie am 27.10.2026 auf 1,15 USD belief. Mit einer Performance von -26,75 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Insgesamt war Geron zuletzt 739,84 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at