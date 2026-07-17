Gilead Sciences Aktie

Gilead Sciences für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 885823 / ISIN: US3755581036

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Hochrechnung 17.07.2026 16:03:38

NASDAQ Composite Index-Wert Gilead Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Gilead Sciences-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Gilead Sciences-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Gilead Sciences-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Gilead Sciences-Papier bei 68,63 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,457 Gilead Sciences-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 16.07.2026 auf 136,30 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 198,60 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 98,60 Prozent.

Jüngst verzeichnete Gilead Sciences eine Marktkapitalisierung von 163,33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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