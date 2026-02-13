Gilead Sciences Aktie
WKN: 885823 / ISIN: US3755581036
|Rentabler Gilead Sciences-Einstieg?
|
13.02.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Wert Gilead Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Gilead Sciences-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Gilead Sciences-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Gilead Sciences-Papiers betrug an diesem Tag 105,96 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 94,375 Gilead Sciences-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 12.02.2026 auf 151,81 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 327,10 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 43,27 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von Gilead Sciences belief sich jüngst auf 193,30 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Gilead Sciences Inc.
|
16:03
|NASDAQ Composite Index-Wert Gilead Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Gilead Sciences-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
11.02.26
|Gewinne in New York: Zum Handelsende Pluszeichen im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
11.02.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite nachmittags leichter (finanzen.at)
|
11.02.26
|Mittwochshandel in New York: S&P 500 liegt am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
11.02.26