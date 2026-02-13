Gilead Sciences Aktie

WKN: 885823 / ISIN: US3755581036

Rentabler Gilead Sciences-Einstieg? 13.02.2026 16:03:51

NASDAQ Composite Index-Wert Gilead Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Gilead Sciences-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren Gilead Sciences-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Gilead Sciences-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Gilead Sciences-Papiers betrug an diesem Tag 105,96 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 94,375 Gilead Sciences-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 12.02.2026 auf 151,81 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 327,10 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 43,27 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Gilead Sciences belief sich jüngst auf 193,30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

