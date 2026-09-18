Gilead Sciences Aktie

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WKN: 885823 / ISIN: US3755581036

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Performance im Blick 18.09.2026 16:03:47

NASDAQ Composite Index-Wert Gilead Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Gilead Sciences von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Gilead Sciences-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 10 Jahren wurden Gilead Sciences-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 78,80 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Gilead Sciences-Aktie investierten, hätten nun 1,269 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 17.09.2026 auf 150,89 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 191,48 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 91,48 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Gilead Sciences belief sich zuletzt auf 182,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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