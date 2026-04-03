Gilead Sciences Aktie

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WKN: 885823 / ISIN: US3755581036

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Gilead Sciences-Investmentbeispiel 03.04.2026 16:03:53

NASDAQ Composite Index-Wert Gilead Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Gilead Sciences von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren Gilead Sciences-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurden Gilead Sciences-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Gilead Sciences-Anteile 94,12 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,062 Gilead Sciences-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 02.04.2026 auf 139,71 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 148,44 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +48,44 Prozent.

Der Marktwert von Gilead Sciences betrug jüngst 173,36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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