Gilead Sciences Aktie

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WKN: 885823 / ISIN: US3755581036

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Lukratives Gilead Sciences-Investment? 17.04.2026 16:04:41

NASDAQ Composite Index-Wert Gilead Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Gilead Sciences von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Gilead Sciences-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 17.04.2023 wurden Gilead Sciences-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Gilead Sciences-Papier an diesem Tag 83,63 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 119,574 Gilead Sciences-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 16 567,02 USD, da sich der Wert eines Gilead Sciences-Papiers am 16.04.2026 auf 138,55 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 65,67 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Gilead Sciences eine Börsenbewertung in Höhe von 174,30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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