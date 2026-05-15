Gilead Sciences Aktie
WKN: 885823 / ISIN: US3755581036
|Langfristige Investition
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15.05.2026 16:04:03
NASDAQ Composite Index-Wert Gilead Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Gilead Sciences von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Gilead Sciences-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 78,38 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1,276 Gilead Sciences-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 14.05.2026 auf 132,06 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 168,49 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 68,49 Prozent vermehrt.
Insgesamt war Gilead Sciences zuletzt 165,03 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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