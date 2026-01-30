NASDAQ Composite Index-Wert Gilead Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Gilead Sciences von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Gilead Sciences-Investment verdienen können.

Vor 5 Jahren wurden Gilead Sciences-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 65,60 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 1,524 Gilead Sciences-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 212,73 USD, da sich der Wert einer Gilead Sciences-Aktie am 29.01.2026 auf 139,55 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 112,73 Prozent zugenommen.

Gilead Sciences erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 172,87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at