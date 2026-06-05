Gilead Sciences Aktie
WKN: 885823 / ISIN: US3755581036
|Rentabler Gilead Sciences-Einstieg?
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05.06.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Wert Gilead Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Gilead Sciences von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde die Gilead Sciences-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Gilead Sciences-Papiers betrug an diesem Tag 110,46 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Gilead Sciences-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,905 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Gilead Sciences-Papiers auf 129,18 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 116,95 USD wert. Mit einer Performance von +16,95 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Alle Gilead Sciences-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 159,46 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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