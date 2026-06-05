NASDAQ Composite Index-Wert Gilead Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Gilead Sciences von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Gilead Sciences-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurde die Gilead Sciences-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Gilead Sciences-Papiers betrug an diesem Tag 110,46 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Gilead Sciences-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,905 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Gilead Sciences-Papiers auf 129,18 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 116,95 USD wert. Mit einer Performance von +16,95 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Alle Gilead Sciences-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 159,46 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at