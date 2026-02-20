Gilead Sciences Aktie
WKN: 885823 / ISIN: US3755581036
|Rentabler Gilead Sciences-Einstieg?
20.02.2026 16:04:32
NASDAQ Composite Index-Wert Gilead Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Gilead Sciences-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Gilead Sciences-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 84,76 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 USD in die Gilead Sciences-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,180 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 178,29 USD, da sich der Wert eines Gilead Sciences-Papiers am 19.02.2026 auf 151,12 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 78,29 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von Gilead Sciences bezifferte sich zuletzt auf 189,50 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
