Gilead Sciences Aktie

Gilead Sciences für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 885823 / ISIN: US3755581036

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Performance im Blick 12.06.2026 16:04:05

NASDAQ Composite Index-Wert Gilead Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Gilead Sciences-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Gilead Sciences-Aktie gebracht.

Gilead Sciences-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Gilead Sciences-Papier bei 77,86 USD. Bei einem Gilead Sciences-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 12,844 Gilead Sciences-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 11.06.2026 1 616,62 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 125,87 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 61,66 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte Gilead Sciences einen Börsenwert von 150,83 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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