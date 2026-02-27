NASDAQ Composite Index-Wert Gilead Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Gilead Sciences-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Gilead Sciences-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Gilead Sciences-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Gilead Sciences-Aktie bei 61,40 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 16,287 Gilead Sciences-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Gilead Sciences-Aktie auf 143,77 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 341,53 USD wert. Das entspricht einem Plus von 134,15 Prozent.

Gilead Sciences war somit zuletzt am Markt 182,31 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at