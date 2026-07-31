NASDAQ Composite Index-Wert Gilead Sciences-Aktie: So viel hätte eine Investition in Gilead Sciences von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Gilead Sciences-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem Gilead Sciences-Papier statt. Der Schlusskurs der Gilead Sciences-Aktie betrug an diesem Tag 112,29 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Gilead Sciences-Aktie investiert hat, hat nun 89,055 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Gilead Sciences-Aktie auf 131,28 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 691,16 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 16,91 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Gilead Sciences einen Börsenwert von 164,06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at