Gilead Sciences Aktie
WKN: 885823 / ISIN: US3755581036
|Gilead Sciences-Investmentbeispiel
|
20.11.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Wert Gilead Sciences-Aktie: So viel hätte eine Investition in Gilead Sciences von vor einem Jahr abgeworfen
Das Gilead Sciences-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 124,99 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Gilead Sciences-Aktie investierten, hätten nun 0,800 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.11.2026 gerechnet (166,53 USD), wäre das Investment nun 133,23 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 33,23 Prozent vermehrt.
Der Gilead Sciences-Wert an der Börse wurde auf 209,44 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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