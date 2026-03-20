Gilead Sciences Aktie
WKN: 885823 / ISIN: US3755581036
|Frühe Investition
|
20.03.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Wert Gilead Sciences-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Gilead Sciences-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Gilead Sciences-Papier statt. Zum Handelsende stand die Gilead Sciences-Aktie an diesem Tag bei 79,46 USD. Bei einem Gilead Sciences-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 12,585 Gilead Sciences-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Gilead Sciences-Aktie auf 141,11 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 775,86 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 775,86 USD entspricht einer Performance von +77,59 Prozent.
Der Börsenwert von Gilead Sciences belief sich zuletzt auf 174,63 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!