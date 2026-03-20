Gilead Sciences Aktie

Gilead Sciences für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 885823 / ISIN: US3755581036

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Frühe Investition 20.03.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Wert Gilead Sciences-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Gilead Sciences-Investment von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Gilead Sciences-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Gilead Sciences-Papier statt. Zum Handelsende stand die Gilead Sciences-Aktie an diesem Tag bei 79,46 USD. Bei einem Gilead Sciences-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 12,585 Gilead Sciences-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Gilead Sciences-Aktie auf 141,11 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 775,86 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 775,86 USD entspricht einer Performance von +77,59 Prozent.

Der Börsenwert von Gilead Sciences belief sich zuletzt auf 174,63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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