Gilead Sciences Aktie
WKN: 885823 / ISIN: US3755581036
|Gilead Sciences-Investment im Blick
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24.07.2026 16:03:40
NASDAQ Composite Index-Wert Gilead Sciences-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Gilead Sciences von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurde die Gilead Sciences-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Gilead Sciences-Anteile 86,55 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 11,554 Gilead Sciences-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 23.07.2026 auf 130,86 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 511,96 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 511,96 USD entspricht einer Performance von +51,20 Prozent.
Gilead Sciences wurde am Markt mit 161,74 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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