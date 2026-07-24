NASDAQ Composite Index-Wert Gilead Sciences-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Gilead Sciences von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Gilead Sciences eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde die Gilead Sciences-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Gilead Sciences-Anteile 86,55 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 11,554 Gilead Sciences-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 23.07.2026 auf 130,86 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 511,96 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 511,96 USD entspricht einer Performance von +51,20 Prozent.

Gilead Sciences wurde am Markt mit 161,74 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at