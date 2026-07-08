Glacier Bancorp Aktie

Glacier Bancorp für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 634810 / ISIN: US37637Q1058

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Glacier Bancorp-Anlage 08.07.2026 16:04:23

NASDAQ Composite Index-Wert Glacier Bancorp-Aktie: Hätte sich ein Glacier Bancorp-Investment vor 5 Jahren inzwischen gelohnt?

Bei einem frühen Glacier Bancorp-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Vor 5 Jahren wurde das Glacier Bancorp-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Glacier Bancorp-Papier bei 52,22 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1,915 Glacier Bancorp-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Glacier Bancorp-Papiers auf 51,97 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 99,52 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 0,48 Prozent eingebüßt.

Jüngst verzeichnete Glacier Bancorp eine Marktkapitalisierung von 6,83 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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