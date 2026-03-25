NASDAQ Composite Index-Wert Glacier Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Glacier Bancorp-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Glacier Bancorp-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Glacier Bancorp-Aktie via Börse NYSE feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 25,06 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,990 Glacier Bancorp-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Glacier Bancorp-Aktie auf 44,67 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 178,25 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 78,25 Prozent erhöht.

Der Marktwert von Glacier Bancorp betrug jüngst 5,80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at