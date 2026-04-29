NASDAQ Composite Index-Wert Glacier Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Glacier Bancorp-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in Glacier Bancorp-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die Glacier Bancorp-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 41,36 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Glacier Bancorp-Papier investiert hätte, befänden sich nun 241,779 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.04.2026 gerechnet (49,45 USD), wäre das Investment nun 11 956,00 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 19,56 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Glacier Bancorp zuletzt 6,42 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at