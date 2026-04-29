Glacier Bancorp Aktie
WKN: 634810 / ISIN: US37637Q1058
|Lohnende Glacier Bancorp-Investition?
|
29.04.2026 16:04:25
NASDAQ Composite Index-Wert Glacier Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Glacier Bancorp-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Die Glacier Bancorp-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 41,36 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Glacier Bancorp-Papier investiert hätte, befänden sich nun 241,779 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.04.2026 gerechnet (49,45 USD), wäre das Investment nun 11 956,00 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 19,56 Prozent gesteigert.
Insgesamt war Glacier Bancorp zuletzt 6,42 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Glacier Bancorp Inc.
|
29.04.26
|Börse New York: NASDAQ Composite steigt zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
29.04.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich am Mittwochnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
29.04.26
|Minuszeichen in New York: So bewegt sich der NASDAQ Composite am Mittag (finanzen.at)
|
29.04.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Glacier Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Glacier Bancorp-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
29.04.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite fällt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
22.04.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Glacier Bancorp-Aktie: So viel hätte eine Investition in Glacier Bancorp von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
22.04.26
|Ausblick: Glacier Bancorp gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
15.04.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Glacier Bancorp-Aktie: So viel Verlust hätte ein Glacier Bancorp-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu Glacier Bancorp Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Glacier Bancorp Inc.
|41,80
|0,97%