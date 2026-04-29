Glacier Bancorp Aktie

Glacier Bancorp für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 634810 / ISIN: US37637Q1058

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnende Glacier Bancorp-Investition? 29.04.2026 16:04:25

NASDAQ Composite Index-Wert Glacier Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Glacier Bancorp-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in Glacier Bancorp-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die Glacier Bancorp-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 41,36 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Glacier Bancorp-Papier investiert hätte, befänden sich nun 241,779 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.04.2026 gerechnet (49,45 USD), wäre das Investment nun 11 956,00 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 19,56 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Glacier Bancorp zuletzt 6,42 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Glacier Bancorp Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Glacier Bancorp Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Glacier Bancorp Inc. 41,80 0,97% Glacier Bancorp Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:22 KW 18: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
10:42 April 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
30.04.26 April 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
26.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 17: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 17

Börse aktuell - Live Ticker

EZB, Fed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: ATX geht leichter ins lange Wochenende -- DAX letztlich in Grün
Der heimische Leitindex tendierte am Donnerstag abwärts. Der deutsche Leitindex erzielte währenddessen Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen