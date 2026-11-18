Glacier Bancorp Aktie
WKN: 634810 / ISIN: US37637Q1058
|Rentabler Glacier Bancorp-Einstieg?
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18.11.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Wert Glacier Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Glacier Bancorp von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Glacier Bancorp-Anteilen via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Glacier Bancorp-Anteile bei 33,68 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 29,691 Glacier Bancorp-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 392,22 USD, da sich der Wert eines Glacier Bancorp-Anteils am 17.11.2026 auf 46,89 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 39,22 Prozent.
Glacier Bancorp wurde am Markt mit 6,21 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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