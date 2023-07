NASDAQ Composite Index-Wert Glacier Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Glacier Bancorp-Investition eingebracht

Am 19.07.2013 wurde die Glacier Bancorp-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Glacier Bancorp-Papier bei 23,59 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Glacier Bancorp-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 42,391 Glacier Bancorp-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 18.07.2023 auf 34,15 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 447,65 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +44,76 Prozent.

Insgesamt war Glacier Bancorp zuletzt 3,61 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at