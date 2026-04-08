Glacier Bancorp Aktie
WKN: 634810 / ISIN: US37637Q1058
|Performance unter der Lupe
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08.04.2026 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Wert Glacier Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Glacier Bancorp von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 08.04.2023 wurden Glacier Bancorp-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 40,24 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Glacier Bancorp-Aktie investiert, befänden sich nun 248,509 Glacier Bancorp-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 07.04.2026 auf 46,14 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 466,20 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +14,66 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Glacier Bancorp belief sich zuletzt auf 6,02 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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