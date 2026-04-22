NASDAQ Composite Index-Wert Glacier Bancorp-Aktie: So viel hätte eine Investition in Glacier Bancorp von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Glacier Bancorp-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Glacier Bancorp-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 26,35 USD. Bei einem Glacier Bancorp-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 37,951 Glacier Bancorp-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 861,48 USD, da sich der Wert einer Glacier Bancorp-Aktie am 21.04.2026 auf 49,05 USD belief. Mit einer Performance von +86,15 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete Glacier Bancorp eine Marktkapitalisierung von 6,43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at