NASDAQ Composite Index-Wert Glacier Bancorp-Aktie: So viel hätte eine Investition in Glacier Bancorp von vor 5 Jahren gekostet

Wer vor Jahren in Glacier Bancorp eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Glacier Bancorp-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 55,35 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Glacier Bancorp-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,807 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.09.2026 gerechnet (43,67 USD), wäre die Investition nun 78,90 USD wert. Das entspricht einem Minus von 21,10 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Glacier Bancorp eine Börsenbewertung in Höhe von 5,74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at