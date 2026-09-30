Glacier Bancorp Aktie
WKN: 634810 / ISIN: US37637Q1058
|Langfristige Performance
|
30.09.2026 16:03:40
NASDAQ Composite Index-Wert Glacier Bancorp-Aktie: So viel hätte eine Investition in Glacier Bancorp von vor 5 Jahren gekostet
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Glacier Bancorp-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 55,35 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Glacier Bancorp-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,807 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.09.2026 gerechnet (43,67 USD), wäre die Investition nun 78,90 USD wert. Das entspricht einem Minus von 21,10 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Glacier Bancorp eine Börsenbewertung in Höhe von 5,74 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Glacier Bancorp Inc.
Analysen zu Glacier Bancorp Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Glacier Bancorp Inc.
|39,00
|1,56%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: Wall Street schließt in Grün -- ATX beendet Handel nach Richtungssuche fester -- DAX geht mit kräftigem Plus ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex mit Gewinnen präsentierte. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.