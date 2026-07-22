NASDAQ Composite Index-Wert Glacier Bancorp-Aktie: So viel hätte eine Investition in Glacier Bancorp von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Glacier Bancorp-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit dem Glacier Bancorp-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Glacier Bancorp-Anteile bei 45,68 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 218,914 Glacier Bancorp-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 21.07.2026 auf 52,26 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 440,46 USD wert. Damit wäre die Investition um 14,40 Prozent gestiegen.

Glacier Bancorp wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6,81 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at