Glacier Bancorp Aktie

Glacier Bancorp für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 634810 / ISIN: US37637Q1058

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentable Glacier Bancorp-Investition? 04.02.2026 16:04:22

NASDAQ Composite Index-Wert Glacier Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Glacier Bancorp-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Glacier Bancorp-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit dem Glacier Bancorp-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Glacier Bancorp-Aktie an diesem Tag 49,76 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Glacier Bancorp-Papier investiert hätte, befänden sich nun 200,965 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 52,04 USD gerechnet, wäre die Investition nun 10 458,20 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 10 458,20 USD, was einer positiven Performance von 4,58 Prozent entspricht.

Glacier Bancorp wurde am Markt mit 6,58 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Glacier Bancorp Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Glacier Bancorp Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Glacier Bancorp Inc. 52,15 -1,96% Glacier Bancorp Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten: ATX stabil -- DAX volatil -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Markt notiert vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex kann sich am Freitag nicht für eine Richtung entscheiden. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen