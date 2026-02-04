Glacier Bancorp Aktie
WKN: 634810 / ISIN: US37637Q1058
|Rentable Glacier Bancorp-Investition?
|
04.02.2026 16:04:22
NASDAQ Composite Index-Wert Glacier Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Glacier Bancorp-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit dem Glacier Bancorp-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Glacier Bancorp-Aktie an diesem Tag 49,76 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Glacier Bancorp-Papier investiert hätte, befänden sich nun 200,965 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 52,04 USD gerechnet, wäre die Investition nun 10 458,20 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 10 458,20 USD, was einer positiven Performance von 4,58 Prozent entspricht.
Glacier Bancorp wurde am Markt mit 6,58 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu Glacier Bancorp Inc.
Analysen zu Glacier Bancorp Inc.
