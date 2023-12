NASDAQ Composite Index-Wert Glacier Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem n Glacier Bancorp-Investment von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren Glacier Bancorp-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 3 Jahren wurden Glacier Bancorp-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Glacier Bancorp-Anteile bei 45,87 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Glacier Bancorp-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 218,007 Glacier Bancorp-Aktien. Die gehaltenen Glacier Bancorp-Papiere wären am 19.12.2023 9 304,56 USD wert, da der Schlussstand 42,68 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -6,95 Prozent.

Zuletzt verbuchte Glacier Bancorp einen Börsenwert von 4,67 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at