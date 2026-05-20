NASDAQ Composite Index-Wert Glacier Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Glacier Bancorp von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Glacier Bancorp gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Glacier Bancorp-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 26,14 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 382,555 Glacier Bancorp-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 17 903,60 USD, da sich der Wert eines Glacier Bancorp-Anteils am 19.05.2026 auf 46,80 USD belief. Damit wäre die Investition 79,04 Prozent mehr wert.

Jüngst verzeichnete Glacier Bancorp eine Marktkapitalisierung von 6,09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at