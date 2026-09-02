NASDAQ Composite Index-Wert Glacier Bancorp-Aktie: So viel Verlust hätte ein Glacier Bancorp-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Glacier Bancorp-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Glacier Bancorp-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Glacier Bancorp-Aktie bei 52,74 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 189,609 Glacier Bancorp-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 596,89 USD, da sich der Wert eines Glacier Bancorp-Papiers am 01.09.2026 auf 45,34 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 14,03 Prozent abgenommen.

Zuletzt ergab sich für Glacier Bancorp eine Börsenbewertung in Höhe von 6,04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at