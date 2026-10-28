Glacier Bancorp Aktie
WKN: 634810 / ISIN: US37637Q1058
|Rentables Glacier Bancorp-Investment?
|
28.10.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Wert Glacier Bancorp-Aktie: So viel Verlust hätte ein Glacier Bancorp-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurde das Glacier Bancorp-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Glacier Bancorp-Papier bei 54,91 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Glacier Bancorp-Aktie investiert hätte, hätte er nun 18,212 Anteile im Depot. Die gehaltenen Glacier Bancorp-Anteile wären am 27.10.2026 893,46 USD wert, da der Schlussstand 49,06 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 10,65 Prozent vermindert.
Glacier Bancorp wurde am Markt mit 6,40 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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