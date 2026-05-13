Glacier Bancorp Aktie
WKN: 634810 / ISIN: US37637Q1058
|Profitable Glacier Bancorp-Anlage?
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13.05.2026 16:04:16
NASDAQ Composite Index-Wert Glacier Bancorp-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Glacier Bancorp von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurde die Glacier Bancorp-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 61,29 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Glacier Bancorp-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 16,316 Glacier Bancorp-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Glacier Bancorp-Papiers auf 46,62 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 760,65 USD wert. Mit einer Performance von -23,94 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Glacier Bancorp war somit zuletzt am Markt 6,14 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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