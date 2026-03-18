Glacier Bancorp Aktie
WKN: 634810 / ISIN: US37637Q1058
|Langfristige Anlage
|
18.03.2026 16:04:11
NASDAQ Composite Index-Wert Glacier Bancorp-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Glacier Bancorp von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Glacier Bancorp-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 62,18 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Glacier Bancorp-Aktie investierten, hätten nun 160,823 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Glacier Bancorp-Aktie auf 43,55 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 003,86 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 29,96 Prozent.
Alle Glacier Bancorp-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,66 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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