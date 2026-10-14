NASDAQ Composite Index-Wert Glacier Bancorp-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Glacier Bancorp von vor einem Jahr bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Glacier Bancorp-Aktie gebracht.

Am 14.10.2025 wurde das Glacier Bancorp-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Glacier Bancorp-Aktie bei 49,06 USD. Bei einem Glacier Bancorp-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 203,832 Glacier Bancorp-Aktien. Die gehaltenen Glacier Bancorp-Aktien wären am 13.10.2026 8 758,66 USD wert, da der Schlussstand 42,97 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 12,41 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Glacier Bancorp bezifferte sich zuletzt auf 5,55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at