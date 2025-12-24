NASDAQ Composite Index-Wert Glacier Bancorp-Aktie: So viel wäre eine Glacier Bancorp-Kapitalanlage von vor 5 Jahren heute wert

Anleger, die vor Jahren in Glacier Bancorp-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Das Glacier Bancorp-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 45,88 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,180 Glacier Bancorp-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Glacier Bancorp-Aktie auf 45,64 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 99,48 USD wert. Das entspricht einem Minus von 0,52 Prozent.

Glacier Bancorp wurde am Markt mit 5,96 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at