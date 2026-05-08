NASDAQ Composite Index-Wert Gladstone Commercial-Aktie: Diese Dividendenauszahlung können Gladstone Commercial-Aktionäre erwarten

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Wert Gladstone Commercial am 07.05.2026 wurde für das Jahr 2025 die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 1,20 USD beschlossen. Damit ergab sich für die Dividende im Vorjahresvergleich keine Veränderung, wie die Dividendenhistorie zeigt. Die Gesamtausschüttung lässt sich Gladstone Commercial 68,17 Mio. USD kosten. Die Gesamtausschüttung ist somit im Vorjahresvergleich um 8,57 Prozent gestiegen.

Gladstone Commercial-Aktie mit Dividendenrendite

Schlussendlich notierte der Gladstone Commercial-Titel am Tag der Hauptversammlung via NASDAQ bei 12,72 USD. Die Gladstone Commercial-Dividendenrendite für 2025 beträgt 11,25 Prozent. Die Dividendenrendite erhöhte sich damit im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 7,39 Prozent betrug.

Gegenüberstellung von tatsächlicher Rendite und Aktienkurs

Innerhalb von 5 Jahren ist der Aktienkurs von Gladstone Commercial via NASDAQ um 39,97 Prozent gesunken. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Gewinn von 156,63 Prozent besser entwickelt als der Gladstone Commercial-Kurs.

Dividendenaussichten von Dividenden-Titel Gladstone Commercial

Demnach würde die Dividende laut FactSet-Schätzungen konstant bleiben. Somit würde sich die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 9,43 Prozent reduzieren.

Fundamentaldaten der Gladstone Commercial-Aktie

Der Börsenwert des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Gladstone Commercial steht aktuell bei 604,722 Mio. USD. Gladstone Commercial verfügt aktuell über ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 75,89. Der Umsatz von Gladstone Commercial belief sich in 2025 auf 161,340 Mio. USD. Der Gewinn je Aktie summierte sich derweil auf 0,14 USD.

Redaktion finanzen.at