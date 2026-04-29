Gladstone Commercial Aktie

Gladstone Commercial für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 260884 / ISIN: US3765361080

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Langfristige Performance 29.04.2026 16:04:25

NASDAQ Composite Index-Wert Gladstone Commercial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Gladstone Commercial-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Gladstone Commercial-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Gladstone Commercial-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 11,94 USD. Bei einem Gladstone Commercial-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8,375 Gladstone Commercial-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Gladstone Commercial-Papiers auf 12,75 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 106,78 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 6,78 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte Gladstone Commercial einen Börsenwert von 612,43 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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