Gladstone Commercial Aktie

Gladstone Commercial ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 260884 / ISIN: US3765361080

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Gladstone Commercial-Investition 04.11.2026 16:03:36

NASDAQ Composite Index-Wert Gladstone Commercial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Gladstone Commercial-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Gladstone Commercial-Einstiegs gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das Gladstone Commercial-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 10,70 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Gladstone Commercial-Aktie investierten, hätten nun 9,346 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der Gladstone Commercial-Aktie auf 11,53 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 107,76 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 7,76 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Gladstone Commercial belief sich zuletzt auf 564,80 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Gladstone Commercial Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu Gladstone Commercial Corp.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Gladstone Commercial Corp. 9,16 -1,08% Gladstone Commercial Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44

Börse aktuell - Live Ticker

Baisse im Technologiesektor: ATX und DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt dürften im Freitagshandel nachgeben. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen