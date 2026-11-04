NASDAQ Composite Index-Wert Gladstone Commercial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Gladstone Commercial-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Gladstone Commercial-Einstiegs gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das Gladstone Commercial-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 10,70 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Gladstone Commercial-Aktie investierten, hätten nun 9,346 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der Gladstone Commercial-Aktie auf 11,53 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 107,76 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 7,76 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Gladstone Commercial belief sich zuletzt auf 564,80 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at