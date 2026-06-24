Gladstone Commercial Aktie
WKN: 260884 / ISIN: US3765361080
|Gladstone Commercial-Investment im Blick
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24.06.2026 16:05:05
NASDAQ Composite Index-Wert Gladstone Commercial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Gladstone Commercial von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Gladstone Commercial-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 11,84 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 844,595 Gladstone Commercial-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 228,04 USD, da sich der Wert einer Gladstone Commercial-Aktie am 23.06.2026 auf 12,11 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 2,28 Prozent zugenommen.
Insgesamt war Gladstone Commercial zuletzt 581,40 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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