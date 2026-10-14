Gladstone Commercial Aktie
WKN: 260884 / ISIN: US3765361080
|Performance im Blick
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14.10.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Wert Gladstone Commercial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Gladstone Commercial von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Gladstone Commercial-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Gladstone Commercial-Anteile bei 11,91 USD. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die Gladstone Commercial-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 8,396 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 107,81 USD, da sich der Wert eines Gladstone Commercial-Papiers am 13.10.2026 auf 12,84 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 107,81 USD, was einer positiven Performance von 7,81 Prozent entspricht.
Der Marktwert von Gladstone Commercial betrug jüngst 619,70 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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